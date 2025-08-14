千葉雄喜が、監督に映像作家、木村太一を迎えたミュージックビデオ「心配無用」を自身のYouTubeチャンネルで公開した。「心配無用」は、世界中で大人気を博するFPSゲーム『VALORANT』の大会【VCT Pacific Stage 2】の公式アンセムとして先月デジタルシングル配信されており、千葉雄喜としては初のゲームとのコラボレーションとなる。＜リリース情報＞千葉雄喜 & VALORANT配信シングル 「心配無用」 2025年7月11日（金）配信htt