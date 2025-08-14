都内の認可保育所で園児に暴行を加えたとして逮捕された元保育士の39歳の男性について、東京地検は不起訴処分としました。ことし6月、東京都中央区の認可保育所で当時4歳の男の子の脇腹を殴ったとして、先月警視庁に逮捕された元保育士の39歳の男性について、東京地検は14日付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。