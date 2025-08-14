ケンタッキーフライドチキンでは、2025年8月17日までお得な「デリバリーの日パック」を販売しています。8月はお得な期間を拡大！毎月15日に開催している「デリバリーの日」。8月は期間を拡大して8月11日から17日まで実施しています。オリジナルチキン・骨なしケンタッキー・クリスピーが合計15ピース（各5ピース）入ったセットが、積上げ価格5750円のところ2250円お得な3500円で販売中。KFCデリバリーが対象。店頭やUberEats、出前