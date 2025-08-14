今週は「わが町の寄り道スポット」と題して、北海道内各地の思わず足を運びたくなるスポットを紹介します。きょうは、ファンの思いから復活を遂げたＪＲ遠軽駅の立ち食いそばです。（店長渡部みゆきさん）「２種類のせお待たせしました」 昔ながらの黒いつゆに太い麺が絡んだソバ。名物の半熟卵からはとろっとろの黄身があふれだします。その味はー（岡嶋カメラマン）「あまじょっぱいつゆと太麺の田舎ソバの相性がぴっ