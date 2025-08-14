¸â»Ô¤ÎÂçºê²¼Åç¤Ë¤¢¤ëË­Ä®¤Ç¤Ï¡¢¤ªËß¤Îµ¢¾Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ£²£°Ç¯Á°¤«¤é¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡Ö¤Ï¤¿¤Á¤Î½¸¤¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Åç¤Ç°é¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¼°¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤Á¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñ¼Â¼·À¥¤µ¤ó¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¹ñ¼Â¼·À¥¤µ¤ó¡ÖÄ®¤ÎÊ¸²½¤äÎò»Ë¤Ë¿¨¤ì¡¢¤³¤ÎÄ®¤Ç¤·¤«·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤¿ôÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÂçÀÚ¤Ê·Ð¸³¤ò¶»¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤è¤êµ±¤±¤ë¾ì½ê¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤­¤Þ¤¹¡× ¤Þ¤¿¡¢Ë­Ä®¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡ÖµÝ