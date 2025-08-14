6月20日、TOKIOのメンバーだった国分太一が、コンプライアンス違反を理由に、人気バラエティ番組『ザ!鉄腕!DASH!!（以下『DASH』）』（日本テレビ系）の降板を発表。無期限活動休止に入り、5日後の25日には公式サイトで、TOKIO自体の解散が発表された。7月2日には、城島茂が社長を務め、松岡昌宏や国分が取締役に名を連ねる「株式会社TOKIO」の廃業が、公式サイトで告知されるに至った。それから1カ月半、残った2人のメンバー