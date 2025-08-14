化粧品やキャラクター雑貨の製造販売を行う粧美堂は、イラストレーターのナガノ氏が描く「ちいかわ」がモチーフのハンドクリームとリップトリートメントを2025年8月7日に発売しました。それぞれ「ちいかわ」や「ハチワレ」たち4キャラのデザインチューブのトップがダイカットになった「ちいかわダイカットコスメシリーズ」から、ティーをベースにした上品な香りのハンドクリームと、お菓子のようなキュートなマーブル模様のリップ