タレントでアーティストのあのが、13日放送の『あちこちオードリー』（テレビ東京系／毎週水曜23時6分）に出演。休みのない日々と、その極限状態から生まれる型破りなストレス発散法を語った。【写真】かわいい！あのちゃんのツインテール姿MCのオードリー・若林正恭から「休みなしでしょ？」と聞かれたあのは、「休みなしです。昨日（7月15日）、初めて『オールナイトニッポン0（ZERO）』を休んで。もうちょっとキツイかも