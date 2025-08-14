鹿児島県霧島市の日当山温泉では浸水で電気設備が損傷し、復旧の見込みが立たない旅館もあります。現地を取材しました。 記録的な大雨からあす15日で1週間。霧島市隼人町の日当山地区公民館には、14日も多くの災害ごみが持ち込まれていました。 （ごみを持ち込んだ人）「畳は最初に持ってきたけど、水に浸かった道具やベッドも。（Q暑い中の作業は？）大変ですけど、皆さんも大変なので。ここは頑張らないと。 （ごみを持ち込ん