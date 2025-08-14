大雨により一人が亡くなり、今も断水が続く鹿児島県姶良市の湯元敏浩市長が、自身の「フェイスブック」で不適切な投稿をしていたことが分かりました。 姶良市によりますと、湯元市長は今月9日、断水で入浴できない市民のため市が無料開放した温泉について、SNSのフェイスブックで投稿しました。 この内容に関する市長の知人から届いたメッセージに対し、「冬はカニ食べに視察に行きますね。そのときは飲みましょう」などと