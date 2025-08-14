鹿児島県の霧島市では、農業用水路に土砂が流れ込む被害が発生し、田んぼに水が供給できなくなっているところがあります。 （記者）「私が今立っているのは深さ1メートルほどの農業用の用水路です。車道との境が分からないほど土砂で埋まっています」 霧島市隼人町松永の農業用水路では、近くの山が崩れ、土砂がおよそ400メートルに渡って流れ込みました。 （近くの住民）「この高さまで1メートル以上あると