鹿児島県内の主な道路の通行止めの場所は、きのう13日から変更はありません。 姶良市加治木町の国道10号の通行止めは解消しておらず、東九州道の無料区間も継続中です。 最新の交通情報は「鹿児島県道路規制情報」などでご確認ください。 このほか、レジャー施設などで休館や利用できない場所があります。 霧島市で閉鎖となっている主な施設は次の通りです。 ▼台明寺渓谷公園（駐車場ののり面が崩落） ▼大出水の湧水