今回の記録的な大雨で被災した人への支援などを目的に、鹿児島県の霧島市が義援金を募っています。 振込先は次の通りです。 【郵便局】 （加入者名）令和7年8月8日霧島市豪雨災害義援金 （口座番号）00940－7－239826 【JA】 （口座名義）霧島市 あいら農業協同組合霧島市役所支所普通1950 【義援金箱】 また、国分シビックセンターや隼人市民サービスセンター、総合支所など市内7か所