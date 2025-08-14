亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！のコーナーです。 今日の映像は、ハクセンシオマネキです。南さつま市で撮影してきました。何とも愛らしい熱烈な求愛をご覧ください。 こちらは南さつま市の万之瀬川の河口です。潮が引いて、干潟が現れると・・・よく見ると白い粒々が見えますよね。 これは小さなカニ、ハクセンシオマネキです。実は、生息地や個体数が減っていて、環境省の絶