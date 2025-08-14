県内各地にぎわう中、桜島フェリーも最大1時間待ちと混雑しました。 そのほかJRなど県内の交通情報です。 鹿児島港の桜島フェリーターミナルではフェリーに乗船する車で長い列ができていました。 市船舶局によりますと、14日は最大1時間の乗船待ちがあったということです。 （薩摩川内市から帰省） 「鹿屋にお墓参り」 （Q.車の列を見てどう？） 「長い。みんな帰りたいんでしょうね地元に」