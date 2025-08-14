新型コロナの感染者数が7週連続で増加しています。 鹿児島県によりますと、今月10日までの1週間の新型コロナの感染者数は767人と、前の週より44人増え、7週連続の増加となりました。 一医療機関あたりの感染者数は13.46人で、保健所別では、鹿屋（22.00）、西之表（20.00）、川薩（19.33）の順で多くなっています。 お盆の時期は帰省や人が集まる機会が多くなるとして、県は、うがいや手洗い、適切なマスクの着用などの感染対策