記録的な大雨で被害を受け、断水が続いていた鹿児島県の姶良市では14日、およそ1万5000戸が復旧しました。ただ、一部地域では断水が続いていて、影響は今も続いています。 姶良市ではきょう14日までに1万5580戸で断水が続いていましたが、午後3時時点で姶良地区のおよそ1万5000戸の断水は解消しました。 姶良市加治木町永原地区で商店を営む池田善男さんです。 （池田善男さん）「もう感無量。水の大切さがしみじみと分かった」