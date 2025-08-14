シンガー・ソングライターのｍｉｌｅｔ（ミレイ）が１４日に自身のインスタグラムを更新し、約４か月ぶりに活動を再開することを発表した。公式サイトでは１０月にファンクラブライブを開催すると伝えた。「こんばんは、ｍｉｌｅｔです」と書き出し、「しばらく活動をお休みしてましたが、また歌いはじめたいと思います」と伝えた。「お休み期間に送っていただいた応援が、本当に私の力になりました。待っていてくださったみな