Image: Apple iPad miniの未来は約束された…？僕らが愛してやまない8インチサイズ、魔法のサイズ感iPad mini。一時期は全然更新されず、絶滅かと思われたのですが、今では立派にiPadシリーズ人気ポジションのひとつとなっていますよね。良き良き。そして、新モデルの噂も飛び込んできました。MacRumorsによると、Apple（アップル）が誤って共有してしまったコードから、次世代のiPad miniの