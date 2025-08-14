お笑いコンビ「いぬ」の有馬徹（37）が14日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、キングオブコント準々決勝の客に怒りをにじませた。有馬は13日に「キングオブコント準々決勝終わりました！」としたが「僕らはベストパフォーマンスでしたが、一発目のボケ直前で一番前のお客さんが席立ったのは爆裂動揺しました！勘弁してよね〜！」と報告。14日になっても「まだ腹立つ」とし「最前列の上手側の席を立って客席中央を練り