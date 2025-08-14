歌手のmilet（年齢非公表）が14日、自身のSNSを更新。約4カ月ぶりに活動再開することを発表した。miletは4月1日に自身のインスタグラムで「デビューしてから長いこと、しっかり休むことなく走ってきましたが、ここで一度、暫くの間お休み期間をいただきたいと思います」と活動休止を発表していたが、この日X（旧ツイッター）で「こんばんは、miletです。しばらく活動をお休みしてましたが、また歌いはじめたいと思います」と活

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む ライブドアブログ埋め込みコードを取得