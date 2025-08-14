１４日午前１０時半頃、埼玉県狭山市の路上で女性（７５）がサルに右ふくらはぎをかまれ、軽傷を負った。関東各地に出没している「左手のないサル」とみられ、県などが注意を呼びかけている。左手のないサルは昨年１０月から東京都や神奈川県、山梨県などに出没。今月１２日以降、狭山市に隣接する所沢市で目撃されていた。現場は西武新宿線狭山市駅から南東約８００メートルの市街地。県みどり自然課は「見かけても近寄らず