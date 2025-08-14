千葉県警察本部14日午後0時50分ごろ、千葉県南房総市白浜町白浜の海岸で「60代の男性が海で溺れた。友人が引き上げたが意識と呼吸がない」と119番があった。館山署によると、男性は搬送先の病院で死亡が確認された。男性は友人2人と海岸付近を遊泳中だった。正午ごろに陸に上がった友人らが、戻ってこない男性を捜し、海面に浮いているのを見つけた。当時、波は穏やかだった。