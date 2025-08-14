ロンドン序盤のドル買いは一服、ドル円は１４６円台半ば＝ロンドン為替 ロンドン序盤のドル買いの動きは一服している。ドル円は146.22付近を安値に146.60台まで反発したあとは、146.40-50付近で揉み合っている。 ユーロドルは1.1668レベルまで下落したあと、足元では1.17手前水準まで反発している。ポンドドルはロンドン朝方の1.3563レベルを安値に、足元では1.3595レベルに本日の高値を小幅更新している。 USD