シンガー・ソングライターのmilet（ミレイ）が14日、自身のインスタグラムで活動再開することを発表した。【写真】「可愛すぎる!」新たな家族、Jean（ジャン）くんを紹介したmiletmiletは「こんばんは、miletです。ばらく活動をお休みしてましたが、また歌いはじめたいと思います」と報告。「お休み期間に送っていただいた応援が、本当に私の力になりました。待っていてくださったみなさん、ありがとうございます！」とファン