ラッパーのZeebraとZORNが18日放送のNHKスペシャル『戦火の時代に紡ぐ歌 PASS THE MIC』（後10：45〜11：34）に出演する。【番組カット】Zeebraとコラボするガザやウクライナのラッパーたち日本を代表するラッパーのZeebraとZORN。自分の置かれた境遇や心情をストレートに表現するリリックで 若者を中心に絶大な支持を集めてきた2人が今夏、遠くに感じる“戦争”を“我がこと”に引き寄せられないかと新たな楽曲制作に挑む。