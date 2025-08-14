（台北中央社）韓国が定めた「日本軍慰安婦被害者をたたえる日」の14日、人権団体「婦女救援基金会」は台北市内で記者会見を開き、「慰安婦」に関する内容を台湾の学習指導要領に相当する「課程綱要」に盛り込むよう訴えた。また女性の人権をテーマにした国家レベルの博物館を設立し、台湾女性の歴史と人権教育を強化するよう求めた。台湾では2023年5月、旧日本軍の元慰安婦で最後の存命者だった女性が亡くなった。会場では出席者