中国メディアの快科技などによると、雲南省江城ハニ族イ族自治県でこのほど、飼い犬が外からくわえてきたかわいい子猫が、国家2級保護動物のベンガルヤマネコの赤ちゃんであることが判明した。ベンガルヤマネコの赤ちゃんは衰弱していたため、通報を受けた警察官が臨時で世話をし、救助団体に引き渡した。野生で生存できる能力がついた後、適切な時期に野生に戻される予定だという。ベンガルヤマネコは、東アジア、南アジア、東南