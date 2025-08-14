元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄さん（30）が2025年8月11日、自身のインスタグラムを更新。多彩な衣装ショットを披露した。「最近の衣装たち！」森さんは、「最近の衣装たち！」といい、モノトーンのスカートコーデや美しい肩が際立つオフショル姿、フリルのワンピース姿など多彩な衣装ショットを11枚投稿。インスタグラムに投稿された写真では、白い半袖トップスと二段フリルをあしらった黒いロングスカートを着用。