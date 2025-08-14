8月14日、Bリーグ所属クラブが2025－26シーズンへ向けた契約情報を更新した。 前日に新外国籍選手の入団を発表したB3の新潟アルビレックスBBは、福井ブルーウィンズから長谷川智伸を獲得。現在34歳の長谷川は、昨シーズン、福井で全60試合に出場。「歴史あるクラブで熱いブースターの皆様と一緒に戦えるのを楽しみにしています」とコメントを寄せている。 千葉ジェッツに新