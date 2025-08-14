養老保険は、死亡保障と貯蓄機能を兼ね備えた保険です。保険期間中に万が一亡くなれば「死亡保険金」、無事に満期を迎えれば「満期保険金」が支払われるという特徴があります。一見便利な保険に見えますが、「わざわざ保険と貯金を一緒にする必要はない」として、おすすめしないという声も少なくありません。今回は、養老保険の基本からメリット・デメリットまで分かりやすく解説し、どんな人に向いていて、どんな人には不向きかを