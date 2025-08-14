【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「夏の影」ジャケット写真のタイトルロゴを使用した、自分だけのオリジナル写真を作れるアイコンメーカーも公開！ Mrs. GREEN APPLEが新曲「夏の影」を8月11日にリリース。これを記念したTikTok投稿キャンペーンがスタートした。 ハッシュタグ「#夏の影」をつけて、今年の夏の思い出を動画、フォトモードでTikTokに投稿すると、Mrs. GREEN APPLE