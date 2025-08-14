９月から市町村の判断で、市街地などでも特例的に猟銃を使う「緊急銃猟」が可能になります。・人の生活圏に侵入・緊急性が認められる・猟銃以外での捕獲が困難・安全性の確保全ての条件を満たしている場合に、自治体の判断で発砲が可能になります。ただ、難しい対応や判断が求められるため、これまで以上に自治体、ハンター、警察の密な連携が求められることになります。