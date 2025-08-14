2025年8月30日（土）、31日（日）の2日間、『アクセスサッポロ大展示場』にて『北海道キャンピングカー＆アウトドアショー2025』が開催されます。 画像：株式会社ネオプロジェクト 『北海道キャンピングカー＆アウトドアショー2025』は、全国各地から最新・人気のキャンピングカーを見て触って体感することができるイベント。 ※2024年開催写真 画像：株式会社ネオプロジェクト 北海道では初登