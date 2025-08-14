「マクドナルド・トーナメント」初出場の弘前レッドデビルズは死闘を制す学童軟式野球の日本一を決める「高円宮賜杯第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」の2回戦が14日、新潟県の各球場で行われた。新家スターズ（大阪）は2-4で多賀少年野球クラブ（滋賀）に敗れ、史上初の大会3連覇を逃した。優勝候補同士の一戦は多賀に軍配が上がった。3回2死一、三塁から相手投手のボークで先制すると、続く打者が