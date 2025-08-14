X（旧Twitter）で話題になっているのは、「にゃーにゃー」と大きな声でおしゃべりしながら近寄ってくる猫の姿です。まるでぶつぶつ文句を言っているような光景は98万回を超えて表示され、7千件を超えるいいねが寄せられることとなりました。 【動画：『お風呂上がったで～』と声をかけると……】 おしゃべり上手 Xアカウント『@aka_omanju_boys』に投稿されたのは、茶トラ模様の猫さんが大きな声で鳴き続けな