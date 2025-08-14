◇パ・リーグオリックス―楽天（2025年8月14日京セラD大阪）楽天は打撃好調な1、2番で先制した。0―0の5回2死一、三塁で1番・中島が先制の左前打。直前の2球は田嶋の内角直球に空振りしていたが、外角のスライダーを巧みなバットコントロールで逆方向に運んだ。これで9試合連続安打とし「先制のチャンス。走者を還せて良かった」と振り返った。続く2番・村林も左前適時打。試合前の時点で打率・312のリーグ首位打者