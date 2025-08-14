この夏は、ちょっぴりオトナな夏の夜を楽しみたい♡ そこで今回は、オトナな雰囲気漂う「バー＆ミュージック」を4つご紹介します。本格的なカクテルが味わえるバーや、音楽とともにお酒を楽しめるミュージックバーなど、この夏にぴったりのヨアソビスポットを楽しんでみて！若者が集う♡ 都内のヨアソビめぐり夜景や音楽とともにお酒を楽しむ。そんなちょっぴりオトナな夏の夜を存分に楽しむのも、チルの一環♡