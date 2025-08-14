飛行機モビールが落下した現場（香川県提供） 13日午後2時ごろ、高松市の「さぬきこどもの国」にあるわくわく児童館で、天井に設置していた「飛行機モビール」が落下しました。そして、割れた部品が来園者2人（成人女性1人、10代少年）に当たり、すり傷などの軽いけがをしました。 落下した飛行機モビールは、金属のパイプに飛行機の模型を取り付けたもので、全体の長さは約3.5m・重さ約30kgで、高さ8m