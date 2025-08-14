きょうは、西日本を中心に朝から気温が上昇し、厳しい暑さとなりました。来週は東日本や西日本で40℃に迫る危険な暑さになるところもありそうです。岡山県玉野市では、気温37.1℃を観測しました。「（Q.お盆休みは何をしている？）筋トレですね」きょうは西日本を中心に朝から気温が上昇。厳しい暑さとなりました。金沢の兼六園では、旧盆にあわせた無料開園が始まりました。名古屋からの観光客「名古屋の方が暑いですが、こっちの