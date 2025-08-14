芸能界引退を発表した元女優で、がん闘病中の希良梨さん（44）が14日にインスタグラムを更新。CT検査の結果を報告した。希良梨さんは「前回、病院で、CT検査を受けてその結果が先生が、初めて私に見せた宣告の笑顔でした『再発も転移も、なかったよ!』と、それでもう大丈夫、と言ってくださいました」と報告し、笑顔の近影を添えた。そして、「それでも定期検診にはもちろん通いますが、私にとっては初めての担当医からの良い方