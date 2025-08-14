日本テレビのニュース番組では「いいね！の前に考えるそれって本当？」と題して、SNSなどで拡散される情報と、どう向き合っていくべきか考えていきます。14日にお伝えするのは、アイドルグループなどになりすますSNSアカウントについてです。詐欺サイトに誘導するものも、見つかっています。STARTO ENTERTAINMENT社がなりすましだと判断し、情報開示請求したアカウントの半数近くが、バングラデシュから発信されていたことが判明