◇プロ野球パ・リーグ 西武-ソフトバンク（14日、ベルーナドーム）西武の先発・郄橋光成投手が2回に打球が直撃して降板。球団は「右上腕の打撲。アイシングをして様子を見る」と発表しました。今季17試合目の登板となった郄橋投手は、初回を無失点に抑えるも、2回に中村晃選手の打球が直撃。続投して2回を投げきりましたが、3回から糸川亮太投手が登板し、郄橋投手は2回無失点で降板となりました。