レヴァークーゼンが、ブライトンに所属するアルゼンチン代表MFファクンド・ブオナノッテに関心を示しているようだ。『スカイ・ドイツ』が14日に報じている。現在20歳のブオナノッテは母国のロサリオ・セントラルを経て、2023年1月に欧州へ上陸。同年2月にブライトンで初出場を果たすと、同年6月にはアルゼンチン代表デビューも飾った。2023−24シーズンは公式戦通算36試合出場4ゴールを記録したものの、うち13試合は途中出場。