スマートフォン向けゲーム大手のガンホー・オンライン・エンターテイメントは１４日、幹部級だった元従業員が数年間にわたって架空の発注をして約３億４６００万円を社外に流出させていたと発表した。７月に懲戒解雇しており、告訴する方針だ。発表によると、元従業員は自身を受注者とする架空の業務を発注し、委託費計約２億４６００万円の大部分を着服したほか、ある取引先に対し、業務実態がないにもかかわらず委託費計約１