お笑いコンビ「はんにゃ.」の川島章良の元妻で、ブロガーの川島菜月さん（35）が、発達相談に通う5歳・長男への対応を明かし、反響を呼んでいる。【映像】5歳長男の顔出し親子ショット2015年に章良と結婚し、10歳の長女・きあちゃんと5歳の長男・きっぺいくんの育児に奮闘している菜月さん。2025年7月22日、離婚したことを報告していた。離婚後も子どもたちとの日常を発信しており、8月1日のブログではきっぺいくんの癇癪がす