俳優の吉岡里帆（３２）が１４日、都内で映画「九龍ジェネリックロマンス」（２９日公開）の試写会にＷ主演の水上恒司（２６）と登場した。「納涼！夕涼み試写会」と銘打たれたイベントに、吉岡は赤い金魚が描かれた白の浴衣姿で登壇。圧倒的な透明感に会場がどよめいた。物語にちなんで、ＳＮＳで募集された恋愛お悩み相談を実施。死ぬまで妻にドキドキしていたいという既婚男性の悩みに、吉岡は「これは簡単。一つは初めて