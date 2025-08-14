令和のグラビアクイーンとして注目を集めるグラドル・沢美沙樹さんがヤングアニマルWeb（白泉社）に初登場しました。【写真】今春まで高校生だった沢美沙樹さん沢さんはミスマガジン2024でベスト16入りを果たし、2025年1月に本格的にグラビアデビューしたばかり。今回のグラビアでは、定番の三角ビキニやマイクロビキニ、透け感のあるランジェリーを着こなし、癒しとセクシーさを併せ持つ多彩なカットを展開。ピンクの水着で18歳ら