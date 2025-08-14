9日から降り続いた大雨で、有明海の河口付近に位置する佐賀市の戸ヶ里（とがり）漁港では、大きな流木や葦（よし）くず、ペットボトルなどのゴミが大量に流れついていました。 ■中村安里アナウンサー「こちらには流木などが広い範囲に打ち上げられています。ずっと奥まで残ったままです。」■佐賀市水産振興課・山田博幸 課長「筑後川の上流部から、大雨によってここまで流されてきたと考えています。」 佐賀市により