全国高校総体（インターハイ）は14日、岡山市のジップアリーナ岡山で柔道男子が行われ、個人戦で60キロ級の古賀龍之介（福岡・南筑2年）が初優勝を飾った。初出場の古賀は橋間心暖（和歌山・初芝橋本3年）との決勝で、腕ひしぎ十字固めによる一本勝ちを収めるなど、6試合中5試合で一本勝ち。2017〜19年に女子48キロ級でインターハイ3連覇を達成した南筑出身の姉・古賀若菜（JR東日本）に続いた。66キロ級は田中龍希（佐賀商3年